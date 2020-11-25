  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Japonya’da Abe'nin ofisinin "Sakura-kai" toplantılarında 8 milyon yenlik harcamayı karşıladığı iddiası
Aktüel

Japonya’da Abe'nin ofisinin "Sakura-kai" toplantılarında 8 milyon yenlik harcamayı karşıladığı iddiası

Yeniakit Publisher
2020-11-25 06:58:06 -
Japonya’da Abe'nin ofisinin "Sakura-kai" toplantılarında 8 milyon yenlik harcamayı karşıladığı iddiası

TOKYO (AA) - Japonya’da eski Başbakan Abe Şinzo’nun ofisinin, 2013-2019 yılları arasında siyasi fonları kontrol yasasını ihlal ederek, Abe’nin taraftarları için düzenlenen "Sakura-kai" akşam yemeklerine yönelik 8 milyon yenlik (76 bin dolar) harcamayı karşıladığı iddia edildi.

Kamu yayıncısı NHK’nin haberine göre Abe’nin ofisinin, kiraz çiçeklerinin açtığı mevsimde siyasi destekçilerine yönelik düzenlenen yıllık "Sakura-kai" akşam yemeklerinin masraflarının 8 milyon yenlik kısmını, siyasi fonları kontrol yasasını ihlal ederek sübvanse ettiği öne sürüldü.

Abe ve ofis çalışanları, etkinliğin toplam masrafı ile katılımcıların bağışları arasındaki farkı rapor etmemekle de suçlanıyor.

Ofisin organizasyondan sorumlu kadrolu bir personelinin konuya ilişkin Abe’ye, bu dönemde ekstra harcama ihtiyacı olmadığı şeklinde yanıltıcı rapor verdiği de iddia edildi.

Kyodo ajansının haberine göre iddiaları araştıran savcılar, ofisin masrafları karşılaması hakkında, Abe’nin sekreterlerini ve bazı parti destekçilerini sorguladı.

Ajansın isminin açıklanmasını istemeyen kaynağa dayandırdığı haberine göre, Abe’nin sekreteri, akşam yemeklerine yönelik masrafların bir kısmının karşılandığını itiraf etti.

Konuya ilişkin basın mensuplarının sorusunu yanıtsız bırakan Abe, soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Bu aşamada henüz bir şey söyleyemem." dedi.

Abe, ağustos sonunda sağlık sorunlarını gerekçe göstererek başbakanlıktan istifa etmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den ortalığı karıştıran Yunanistan'a net mesaj: Masaya bir an evvel oturun
Gündem

Türkiye'den ortalığı karıştıran Yunanistan'a net mesaj: Masaya bir an evvel oturun

Yunanistan tarafından bugün yapılan açıklamalara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan tehdit diliyle ve AB’yi arkasına almaya çal..
Papa'dan Kızıl Çin'i kızdıran mesaj: Uygur Türkleri...
Dünya

Papa'dan Kızıl Çin'i kızdıran mesaj: Uygur Türkleri...

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Çin kontrolündeki Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türklerinin durumuna ilk kez değindi. ..
Aliyev'in görüntüleri Sezer'in galoşlu cami ziyaretini akıllara getirdi
Gündem

Aliyev'in görüntüleri Sezer'in galoşlu cami ziyaretini akıllara getirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva'nın Ağdam'da harabeye dönen camiye yaptıkları ziyarette ayakkabılarını çıkarar..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay