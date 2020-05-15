Japonya’da 72 yaşındaki şüpheliye korona tutuklaması

Japonya’da korona virüsün bulaşmasını engellemek üzere market kasalarına konulan plastik bariyerin ardındaki çalışana, "Bu, virüsten korunmak için mi?" diyerek tüküren 72 yaşındaki adam tutuklandı.

Japonya’nın Hyogo Eyaleti’ndeki Awaji şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yerel medyanın aktardığına göre bir market çalışanına tüküren 72 yaşındaki erkek şüpheli tutuklandı. Ülkedeki ticari işletmelerin müşteri ile kasiyer arasındaki teması azaltmak üzere kullandığı plastik bariyerin ardındaki çalışana "Bu, korona virüsten korunmak için mi?" diye soran şüphelinin, 24 yaşındaki kadın kasiyere tükürdüğü belirtildi. Plastik bariyer nedeniyle genç kadın isabet almazken, 27 Nisan’da gerçekleşen olayın ardından şüphelinin geçtiğimiz çarşamba günü tutuklandığı aktarıldı. Polise verdiği ifadede suçlamaları kabul eden şahsın, "Kasiyerin tepkisini görmek istedim. Eğlence amaçlı yapmıştım" dediği ifade edildi.