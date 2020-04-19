Japonya’da 13 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti

Japonya’da 13 kişinin daha korona virüsten hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 249’a, vaka sayısı 11 bin 514’e yükseldi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren öldürücü korona virüsü Japonya’da etkisini artırmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, 13 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 249’a yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından hayatını kaybeden 13 kişi dışında Japonya’nın farklı eyaletlerinden 236 kişi virüse yenik düştü.

Bugün ülke genelinde doğrulanan 369 yeni enfeksiyon, Japonya’daki toplam vaka sayısını 11 bin 514’e taşıdı. Karantina gemisi Diamond Princess’in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi haricinde Japonya’nın farklı eyaletlerinden 10 bin 802 kişinin korona virüsüne yakalandığı açıklandı.

Dün itibarıyla Japonya genelinde 215 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şimdiye kadar bin 713 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.