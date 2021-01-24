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Dünya Japonya ve ABD'den Güney ve Doğu Çin Denizi'nde tehditlere karşı 'kararlılık' mesajı
Dünya

Japonya ve ABD'den Güney ve Doğu Çin Denizi'nde tehditlere karşı 'kararlılık' mesajı

Japonya ile ABD Savunma Bakanları, Güney ve Doğu Çin Denizi'nde Çin’in bölgesel tehditleri karşısında, ikili güvenlik ittifakının güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 10:05:00 -
Japonya ve ABD'den Güney ve Doğu Çin Denizi'nde tehditlere karşı 'kararlılık' mesajı

ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından basına konuşan Japonya Savunma Bakanı Kish Nobuo, "Güney ve Doğu Çin Denizi'ndeki statükoyu değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlere karşı durmaya karar verdik" dedi. 

Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın, "Japonya'ya silahlı bir saldırı olması durumunda ABD koruması gerekliliğini içeren" ikili güvenlik anlaşmasının 5. Maddesi uyarınca yeniden teyit edildiğini söyledi.

Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarından ve balistik füzelerden "tam, kanıtlanabilir ve geri döndürülemez" arındırılması hedefi doğrultusunda işbirliğinin devam edeceğini belirten Person, anlaşmanın kapsayacak 5 yıllık maliyet paylaşım anlaşmasının yerini alacağını belirtti. ABD askerlerinin ülkesinde ağırlanması Mart ayında sona erecek. 

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ittifakın bölgesel tehditlere karşı "kilit rol" oynadığı ve "Özgür ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunu sürdürme kararlılığını sürdüreceği belirtildi.

ABD'li Austin, sosyal medya hesabı Twitter'da yayınladığı mesajda, "ABD-Japonya ittifakının kararlı ve dirençli yapısını ve" Özgür ve Açık Hint-Pasifik "i korumaya yönelik ortak çabaları tartıştık. İfadelerini kullandı. .

Geçen yıl 3 Kasım seçimlerinde ABD Başkanı seçilen Joe Biden ile 12 Kasım'da telefonda konuşan Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, tartışmalı Senkaku Adaları'na destek sözü vermişti.

Suga, daha sonraki bir basın açıklamasında Biden'a "Japonya-ABD ittifakı vazgeçilmezdir ve bölgesel barış ve refaha ulaşmada güçlendirilmesi gerekir" dedi. 

Japonya'nın "Senkaku" ve Çin'in "Diaoyu" dediği Doğu Çin Denizi'ndeki takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

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