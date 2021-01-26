  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonya Pasifikte AB ile iş birliği hedefliyor
Dünya

Japonya Pasifikte AB ile iş birliği hedefliyor

Ada ülkesi Japonya, Hint-Pasifik bölgesinde hukuk temelinde bir düzenin sürdürülmesi için Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesini amaçlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 05:49:00 -
Japonya Pasifikte AB ile iş birliği hedefliyor

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyinin olağan toplantısına çevrim içi katıldı.

Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik gibi başlıca zorluklara dikkati çeken Bakan Motegi, ABD dahil "aynı görüşe sahip" partnerlerin iş birliğine yönelik adımların sevindirici olduğunu kaydetti.

Motegi, "Hint-Pasifik'te güçler dengesi büyük ölçüde değişiyor. Doğu ve Güney Çin Denizi'nde görüldüğü üzere güvenlik, demokrasi ve insan hakları konusunda zorluklar mevcut." dedi.

Motegi ülkesinin hukukun üstünlüğü, seyrüsefer serbestliği temelinde "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunu hayata geçirmek için AB ile iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Kyodo ajansı, Japonya'nın toplantıya ilk kez ve AB'nin talebi üzerine katıldığını kaydetti. Toplantıya 2018'de Güney Kore Dışişleri Bakanı, 2019'da Çin Dışişleri Bakanı katılmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki ülke aradan çıkıyor! Türkiye bölgeye giriyor
Dünya

İki ülke aradan çıkıyor! Türkiye bölgeye giriyor

Kazakistanlı ekonomi uzmanı Saparbay Jubayev, Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birleştirecek Nahçıvan Koridoru'nun Türkiye ile Kazakistan arasındak..
Paris’e 3 saat uzaklıkta… ‘Osmanlı’yı kuruyor’
Gündem

Paris’e 3 saat uzaklıkta… ‘Osmanlı’yı kuruyor’

Fransız basını, Türkiye'nin Karabağ ve Libya'da egemenliğini artırdığını belirterek ''Erdoğan Paris'e 3 saat uzaklıkta Osmanlı İmparatorluğu..
Şamarı yiyen Nevşin kuyruğu dik tutmaya çalıştı
Gündem

Şamarı yiyen Nevşin kuyruğu dik tutmaya çalıştı

Cüneyt Arkın’dan şamarı yiyen CHP yandaşı Nevşin Mengü, verecek cevap bulamayınca “Cüneyt Arkın bir espri yaptı aslında. Kızmam ben ona” diy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay