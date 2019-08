Japonların uyguladığı bu yöntemle stresten 5 dakika içinde kurtulmanız mümkün

Stres modern çağın en büyük sorunlarından biridir. Koşturmaca ile geçen ömürler ne yazık ki her an strese maruz kalıyor. Doktorların neredeyse her hastalığın sebebi olarak gösterdiği stresten ise Japonların kullandığı yöntem ile vedalaşmak sandığınızdan çok daha kolay. İşte, 5 egzersizle 5 dakika içinde stresten arınma yöntemi...

Başparmak; kaygı ve endişe ile baş etmeye yardım eder.

İşaret parmağı; korkularla baş etmenize yardımcı olur.

Orta parmak; öfkenizi kontrol altına almanıza yardım eder.

Yüzük parmağı; depresyonla başa çıkmanıza yardım eder.

Serçe parmağı; stres ve kaygıyı en aza indirmeye yardımcı olur.

Bu yöntem nasıl çalışıyor?

Stres, kaygı ve öfkenizi kontrol etmeniz için tek ihtiyacınız olan doğru parmakları biliyor olmaktan geçiyor. Yapmanız gereken öncelikle hangi duygu içerisinde olduğunuzu bulmak ve hangi parmağın o duyguyu yönettiğini saptamak. Sonrasında ise yapmanız gereken diğer elinizle söz konusu parmağı sarmalamak. Örneğin; kaygı duyduğunuz bir durumla karşı karşıyasınız. Sağ el başparmağınızı öne doğru uzatın. Sol elinizin arasına sağ baş parmağınızı alın ve sıkın. Nabzını hissetmeye başladığınızı fark edeceksiniz. Yaklaşık 5 dakika bu şekilde kalın. Sonrasında ise öfkenizden, kaygınızdan ya da stresinizden kurtulduğunuzu fark edeceksiniz.