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Japonlar Tokat yaprağı yiyecek

Asma yaprağı üreticisi ve ihracatçısı Mustafa Coşkun, Japonların kendilerinden yaprak sarma dolma ihracatı yapmalarını istediğini ifade ederek, “Japonlar Erbaa bağ yaprağının ününü duydu, zeytinyağlı sarma ihraç edeceğiz” dedi.

30 Haziran 2019 Pazar 12:42
Japonlar Tokat yaprağı yiyecek

Asma yaprağı üreticisi ve ihracatçısı Mustafa Coşkun, Japonların kendilerinden yaprak sarma dolma ihracatı yapmalarını istediğini ifade ederek, “Japonlar Erbaa bağ yaprağının ününü duydu, zeytinyağlı sarma ihraç edeceğiz” dedi.


Tokat’ın Erbaa ilçesinde 2017 yılında coğrafi işaret alınan narince bağ yaprağı, yurt içi ve yurt dışından talep görüyor. İnce, narin olması ve kendine has aroması ile damaklarda farklı bir tat bırakan bağ yaprağının ünü yurt dışına taştı. Yaklaşık 10 ülkeye ihraç edilen bağ yaprağına bir talepte Japonlardan geldi. Japonlar sadece bağ yaprağına değil sarmasına da hayran kaldı.


Asma yaprağı üreticisi ve ihracatçısı Mustafa Coşkun, Japonların zeytinyağlı sarma istediğini ifade ederek, “Erbaa yaprağının ününü duydular, Erbaa bağ yaprağından yapılan zeytinyağlı sarmamızdan istediler. Nasip olursa Japonlara annelerimiz, yengelerimizin elinden hazırlanan zeytinyağlı sarma ihraç edeceğiz. Bu güzel lezzeti herkes tadacak” dedi.


Erbaa’nın bağ yaprağının başkenti olduğunu ifade eden Coşkun, “Yıllık üretim 10 bin ton civarında oluyor. Kayıtlı arazi 20 bin dönüm. Tokat bölgesinde yetişen bağ yaprağının yaklaşık yüzde 80’i Erbaa’da yetişiyor. Bağ yaprağının özelliği anlatmakla bitmez, altın sarısı renginde olması, ipek gibi damarsız olmasıdır. Ayrıca yumuşacık, tülbent gibidir” diye konuştu.


Bağ yaprağının ilçeye yaklaşık olarak yıllık 200 milyon TL civarında girdisi olduğunu belirten Coşkun, yaprağın ilçenin önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 12:42
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