Japonlar dünyaya duyurdu! İki dev ülke Türkiye'den satın alacaklar, ciddiler

Silahlı insansız hava aracı satın alma konusunda son olarak Asya ülkeleri Malezya ve Endonezya'nın, Türkiye ile görüşmelerde bulunduğu ifade ediliyor.

Reuters'ın haberine göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Başbakan Şinzo Abe'nin cenazesine katılmak üzere gittiği Japonya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Japon basın mensuplarının Türkiye'deki insansız hava aracı teknolojisi hakkındaki sorusuna yanıt olarak Çavuşoğlu, özellikle Malezya ve Endonezya'nın da dahil olduğu birçok Asya ülkesinin Türkiye'de üretilen savunma sanayii ürünlerine büyük ilgi duyduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, bu kapsamda SİHA ile ilgilenen Malezya ve Endonezya dahil birkaç Asya ülkesiyle savunma alanında iş birliklerinin imzalanmakta olduğunu belirtti.

Bayraktar TB2'nin birçok ülkeye satıldığı ve sahada kullanıldığı göz önüne alındığında söz konusu Asya ülkelerinin TB2 SİHA'ları talep edebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan Japonya-Türkiye savunma iş birliğine de değinen Çavuşoğlu bu ülke ile iş birliğini geliştirmek istediğini söylerek, "Japonya'nın bu konudaki ihtiyaçlarını karşılarız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde Japon yetkililerle savunma alanında istişareler gerçekleştireceğini duyurdu.

Reuters'ta çıkan bir habere göre Türkiye eylül ayı başında Birleşik Arap Emirlikleri'ne 20 adet Bayraktar TB2 teslim etmişti.

Türkiye'nin ayrıca yakın zamanda Nijerya'ya da TB2 SİHA teslim edeceği bildiriliyor.

Kaynak: Mepanews