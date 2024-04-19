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Dünya Japon'da yepyeni bir dava başladı: Açıklamalar peş peşe geldi! Tazminat talep etti... Sert sözler
Dünya

Japon'da yepyeni bir dava başladı: Açıklamalar peş peşe geldi! Tazminat talep etti... Sert sözler

Yeniakit Publisher
2024-04-19 16:53:00 - 2024-04-19 16:57:28
Japon'da yepyeni bir dava başladı: Açıklamalar peş peşe geldi! Tazminat talep etti... Sert sözler

Japon'dan Google'a dava gündem oldu! Doktor ve diş hekimleri, haritalar uygulamasında 'taraflı yorumları' yayınlaması nedeniyle Google'a tazminat davası açtı.

Doktor ve diş hekimleri dahil 63 sağlık çalışanı, "Google Haritalar'a yazılan asılsız olumsuz yorumların, işletmelerine dezavantajlar yaşattığı" gerekçesiyle yasal yollara başvurdu.

Tokyo Bölge Mahkemesinde Google aleyhine açılan davada, müşteki tarafı, doktor-hasta gizliliği nedeniyle "asılsız yorumlara karşı çıkmadıklarını" ancak Google'ın uygun tedbiri almadığını ileri sürdü.

Başkent Tokyo'da klinik işleten müşteki doktorlardan biri açıklamasında, "Birçok sağlık kurumunun faaliyetleri iftira, hakaret ve gerçek dışı paylaşımlarla engellendi" ifadesini kullandı.

GOOGLE'IN SORUMLULUK TAŞIMAMASININ DOĞRU OLMADIĞINI SAVUNDU

Müşteki tarafı avukatı Nakazawa Yuiçi, açıklamasında, çalışanların dezavantajlı durumu göz önüne alındığında, "Google'ın sorumluluk taşımamasının doğru olmadığını" savundu.

Açılan davada 1,4 milyon yen (9 bin dolar) tazminat talep ediliyor.
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Kullanıcılar "Google Maps" uygulamasında, işletmeler ve bu işletmelerden aldıkları hizmetler hakkında özgürce yorum paylaşabiliyor ve 1 ila 5 arasında oy vererek derecelendirebiliyor.

Uygulamada işletmelerin mesai saatleri ve lokasyonları dahil diğer bilgilerde kamuoyuna açık şekilde yayımlanıyor.

Ulusal basında çıkan haberde Google'ın, yanlış bilgi ve anlaşılmaları azaltmaya çalıştığını ancak bireysel durumlara ilişkin yorum yapmayı reddettiği aktarıldı.

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