Japon uzman Moriwaki'den sürpriz deprem açıklaması! Herkes şaşkınlıkla izliyor

Japon deprem uzmanı yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, "Teknolojide depremi tahmin etmek tam mümkün değil. Ama 30 sene içinde deprem ihtimali (Marmara) yüzde 70 denebilir. Bir gün illa gelecek. Devlet, belediye, şirket, okul, aileler hep beraber hesap yapıp çalışırsak depremin etkisini yüzde 70 azaltabiliriz." dedi.

Esenyurt Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Afet Farkındalığının Oluşturulması ve Deprem Bilinci" konferansında konuşan Moriwaki, Türkiye'nin neredeyse tamamının birinci ve ikinci düzeyde deprem riski altında olduğunu söyledi.

Son 30 yılda Elazığ, Bingöl, İzmit, Van gibi şehirlerde olan depremlerin bu fay hatlarının ne kadar canlı olduğunu gösterdiğini vurgulayan Moriwaki, "Önemli bir fay hattı üzerindeki Kahramanmaraş'ta da deprem olabileceğini oradaki konferanslarda dile getirmiştim. 'Fay kırılmaya başladı dikkatli olun.' demiştim. Maalesef dediğim oldu ve deprem geldi. Çok büyük, birbirini takip eden iki deprem, büyük hasara neden oldu. " diye konuştu.

Moriwaki, Türkiye'de yeni deprem ihtimalinin de yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Bu fay hattında güneyde de risk var. Kıbrıs'ta deprem olabilir. Tabii ki Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'da da olabilir. Buralarda uzun zamandır kırılmayan faylar var. Hazırlık yapmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Depremin etkisini yüzde 70 azaltabiliriz"

Moriwaki, Marmara'da Adalar'ın güneyinde yaklaşık 250 yıldır kırılmayan bir fayın bulunduğunu dile getirerek, şu görüşleri paylaştı:

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"Bu fayın iki tarafında 7,5 şiddetine kadar deprem olabilir. Eğer iki fay da kırılırsa 7,5 şiddetinde deprem olabilir. Teknolojide depremi tahmin etmek tam mümkün değil ama 30 sene içinde deprem ihtimali yüzde 70 denebilir. Bir gün illa gelecek. Devlet, belediye, şirket, okul, aileler hep beraber hesap yapıp çalışırsak depremin etkisini yüzde 70 azaltabiliriz. Azaltabilirsek niye yapmıyoruz? "

Moriwaki, öğrencilere aileleriyle birlikte deprem tatbikatı ve depreme hazırlık çalışmaları yapmayı tavsiye ederek, depremlerle mücadelede bilinçlenmenin ve tatbikatın önemine vurgu yaptı.

Japonya'da kreşler ve ilkokuldan itibaren tatbikat yapıldığını anlatan Moriwaki, şöyle devam etti:

"Japonya'da ayda 1 kere okulda, 1 kere mahallede deprem tatbikatı yapılıyor. Ayda 2, senede 24 kere tatbikat yapılıyor. Tatbikatlar çok önemli. Japonya'da yaşam üçgeni yok, insanlar masaların altına kaçmıyor çünkü Japonya'da binalar çökmüyor. İç dekorasyon araçları falan düşebilir ama Türkiye'de maalesef bina çökebilir onun için masa veya yatak, koltuğun yanında yaşam üçgeni yapmalıyız."

"Evde iş bölümü yapın"

Moriwaki, deprem sonrası için de planlamanın önemli olduğunu, evde iş bölümü ve sonrasında toplanma noktalarının ailece konuşulması gerektiğini söyledi.

Depreme karşı bireysel hazırlıkta 3 önemli maddeye dikkati çeken Moriwaki, "Birincisi yaşam üçgenini unutma. Her zaman yatağınızın yanına su koyun. Düdük alın ve tüp şeklinde enerji veren çikolata alın. Buluşma noktası belirleyin ve evdeki eşyaları mutlaka sabitleyin." dedi.