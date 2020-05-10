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Japon savaş gemisi Orta Doğu’ya gidiyor

Japonya’nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu’ya gönderdiği askeri misyona katılacak savaş gemisi 200 mürettebatı ile yola çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:17:37 -
Japon savaş gemisi Orta Doğu’ya gidiyor

Japonya’nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu’ya gönderdiği askeri misyona katılacak savaş gemisi 200 mürettebatı ile yola çıktı.


Japonya’nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere daha önce Orta Doğu’ya gönderdiği Öz Savunma Kuvvetleri’ne (SDF) bağlı Kirisame savaş gemisi bugün Nagazaki’deki Sasebo Üssü’nde düzenlenen törenle Japonya’dan ayrıldı. 200 mürettebatı bulunan gemi için düzenlenen törene, korona virüs riski nedeniyle personelin aileleri katılmadı. Şubat ayından bu yana Umman Körfezinde göreve devam eden askeri misyona katılacağı öğrenilen geminin, denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere istihbarat toplama faaliyetlerinde yer alacağı öğrenildi.



Korona virüs detayı


Kirisame’nin tüm personeline korona virüs testi uygulanacağı ifade edilirken, virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak geminin iki hafta süresince Japonya yakınlarındaki sularda kalacağı öğrenildi. Personelin korona virüs taşımadığından emin olunduktan sonra yola çıkacak geminin haziran ya da temmuz ayında görev bölgesine varması bekleniyor.

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