Japon firmalar radarımızda

Akit Ekonomi

Yabancı yatırımlarını çekmek için elinden geleni yapan hükümet, Japon firmaları gözüne kestirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçtiğimiz günlerde Osaka ile Tokyo’da baş döndüren bir ekonomi diplomasisi yürüttü. Her iki isim de Japon firmalara kapılarının açık olduğunu belirterek, dev yatırımlar için şartların elverişli olduğunu ifade etti.

Şirketler takipte

Erdoğan ve Pekcan’ın temasları Hitachi, Mitsubishi, Komatsu, Sumitomo, Taisei, Toyo Kohan, Nippon Signal, JGC, Marubeni, Mufg Bank, Mitsui O.S.K. Lines, Sojitz, Toshiba, Toyota, Japan Tobacco ile Toyo Kohan gibi 30 büyük şirketin yöneticileri tarafından yakından takip edildi. Türkiye’de 200’ü aşkın Japon firmanın son 10 senede 3 milyar dolarlık yatırım yaptığını hatırlatan Erdoğan’ın “Bu rakam yukarı taşınmalı, arttırılmalı. Ülkemizin stratejik konumundan; güçlü ulaşım, iletişim ve enerji ağından yararlanılmalı” çağrısı olumlu karşılık buldu.

Dikkat çekiyoruz

Japonya’nın her sene yurt dışına 150 milyar dolarlık yatırım yaptığına işaret eden Ticaret Bakanı Pekcan’ın da “Türkiye nitelikli iş gücü, eğitimli genç nüfusu ve rekabetçi pazarıyla dikkat çekmekte; Avrupa pazarına yönelik stratejik ortaklıklara ev sahipliği yapmaktadır. Japon firmaları, Türkiye’nin taşıdığı büyük potansiyeli avantaja çevirmeye ve Türkiye’ye daha çok yatırım yapmaya davet ediyorum” sözleri alkış aldı.

STA umudu

Bu arada; Türkiye ile Japonya arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nı (STA) imzalanmasıyla yatırımların kazanacağı öngörülüyor. Türk şirketlerinin yetkilileri, STA’nın hayta geçmesinin Türkiye’de yatırımı bulunan Japon firmalarının önünü açacağını dile getirdi. Ortak projelerde kullanmak amacıyla Japon fonlarından faydalanmayı talep eden aynı yetkililer, ayrıca “Japon hukukunda yer alan korumacı önlemlerin ortadan kaldırılması ticarete olumlu katkı yapacaktır” dedi.

Öte yandan; Türk işadamları Japon muhataplarıyla sık sık bir araya geliyor ve müteahhitlik, otomotiv, bilişim alanında iş birliği yapmak için zemin yokluyor.