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Japon firmalar radarımızda

Uzakdoğu, Türk işadamlarının iştahını kabarttı... Yabancı yatırımlarını çekmek için elinden geleni yapan hükümet, Japon firmaları gözüne kestirdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:20
Japon firmalar radarımızda

 Akit  Ekonomi 

Yabancı yatırımlarını çekmek için elinden geleni yapan hükümet, Japon firmaları gözüne kestirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçtiğimiz günlerde Osaka ile Tokyo’da baş döndüren bir ekonomi diplomasisi yürüttü. Her iki isim de Japon firmalara kapılarının açık olduğunu belirterek, dev yatırımlar için şartların elverişli olduğunu ifade etti.

Şirketler takipte

Erdoğan ve Pekcan’ın temasları Hitachi, Mitsubishi, Komatsu, Sumitomo, Taisei, Toyo Kohan, Nippon Signal, JGC, Marubeni, Mufg Bank, Mitsui O.S.K. Lines, Sojitz, Toshiba, Toyota, Japan Tobacco ile Toyo Kohan gibi 30 büyük şirketin yöneticileri tarafından yakından takip edildi. Türkiye’de 200’ü aşkın Japon firmanın son 10 senede 3 milyar dolarlık yatırım yaptığını hatırlatan Erdoğan’ın “Bu rakam yukarı taşınmalı, arttırılmalı. Ülkemizin stratejik konumundan; güçlü ulaşım, iletişim ve enerji ağından yararlanılmalı” çağrısı olumlu karşılık buldu.

Dikkat çekiyoruz

Japonya’nın her sene yurt dışına 150 milyar dolarlık yatırım yaptığına işaret eden Ticaret Bakanı Pekcan’ın da “Türkiye nitelikli iş gücü, eğitimli genç nüfusu ve rekabetçi pazarıyla dikkat çekmekte; Avrupa pazarına yönelik stratejik ortaklıklara ev sahipliği yapmaktadır. Japon firmaları, Türkiye’nin taşıdığı büyük potansiyeli avantaja çevirmeye ve Türkiye’ye daha çok yatırım yapmaya davet ediyorum” sözleri alkış aldı.

STA umudu

Bu arada; Türkiye ile Japonya arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nı (STA) imzalanmasıyla yatırımların kazanacağı öngörülüyor. Türk şirketlerinin yetkilileri, STA’nın hayta geçmesinin Türkiye’de yatırımı bulunan Japon firmalarının önünü açacağını dile getirdi. Ortak projelerde kullanmak amacıyla Japon fonlarından faydalanmayı talep eden aynı yetkililer, ayrıca “Japon hukukunda yer alan korumacı önlemlerin ortadan kaldırılması ticarete olumlu katkı yapacaktır” dedi.

Öte yandan; Türk işadamları Japon muhataplarıyla sık sık bir araya geliyor ve müteahhitlik, otomotiv, bilişim alanında iş birliği yapmak için zemin yokluyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:20
  1. Yabancı yatırım
  2. Japon firmaları
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  5. Osaka
  6. Tokyo
  7. Hitachi
  8. Mitsubishi
  9. Komatsu
  10. Sumitomo
  11. Taisei
  12. Toyo Kohan
  13. Nippon Signal
  14. JGC
  15. Marubeni
  16. Mufg Bank
  17. Mitsui O.S.K. Lines
  18. Sojitz
  19. Toshiba
  20. Toyota
  21. Japan Tobacco
  22. Ticaret Bakanı Pekcan
  23. Serbest Ticaret Anlaşması (STA)
  24. Türk işadamları
  25. müteahhitlik
  26. otomotiv
  27. bilişim

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