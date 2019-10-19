Japon ekonomisine Pakistanlı işçi dopingi Japonya'nın, azalan nüfusu nedeniyle Pakistan'dan işçi alacağı bildirildi.

Japonya'nın İslamabad Büyükelçisi Kuninori Matsuda, Japonya'nın azalan nüfusu nedeniyle Pakistan'dan kalifiye işçi alacağını açıkladı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Japonya ziyareti öncesi yerel medyaya konuşan Matsuda, Japonya ve Pakistan'ın işçi alımıyla ilgili mutabakat zaptı imzalayacağını duyurdu. Japonca bilenler öncelikli Ülkede nüfus artışının eksi yönde seyrettiğini belirten Matsuda, "Pakistanlı işçiler için özel kalifiye işçi vizesi başlatacağız. Yüksek miktarda işçi almayı planlıyoruz. Nüfusumuz her geçen gün azaldığı için kalifiye işçilere ihtiyacımız var." dedi. Matsuda, Japonya'daki Pakistanlı işçilerin, ülke ekonomisine büyük katkıda bulunduğunu vurgulayarak, Japonca bilenlerin öncelikli olacağı bilgisini paylaştı. 14 sektörde işçi alımı Ülkede 5 yıl boyunca kalan işçilerin ardından ailelerini götürme hakkına da erişeceğini söyleyen Matsuda, Alvi'nin Japonya ziyaretinde detayların netleşeceğini açıkladı. Matsuda, işçi alımının hemşirelik, tarım, imalat ve mühendislik gibi alanların araların da bulunduğu 14 sektörde yapılacağını sözlerine ekledi.

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