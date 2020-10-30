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Aktüel Japon ecza şirketi Takeda, Moderna aşısını 2021'de 50 milyon doz tedarik edecek
Aktüel

Japon ecza şirketi Takeda, Moderna aşısını 2021'de 50 milyon doz tedarik edecek

Yeniakit Publisher
2020-10-30 04:04:59 -
Japon ecza şirketi Takeda, Moderna aşısını 2021'de 50 milyon doz tedarik edecek

TOKYO (AA) - Japon biyo eczacılık ve farmasötik şirketi Takeda, ABD’li Moderna’nın ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı mRNA-1273’ü, 2021'de 50 milyon doz tedarik edecek.

Takeda şirketinden yapılan açıklamaya göre, ABD’li ilaç üreticisi Moderna ile Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) iş birliğiyle oluşturulan sözleşme açıklandı.

Buna göre Takeda, Kovid-19’a geliştirilen ve faz 3 klinik testlerini tamamlayan Moderna’nın aşı adayı mRNA-1273’ün onaylanması sonrasında, 2021'in ilk yarısından itibaren 50 milyon doz aşıyı ithal edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Takeda Küresel Aşı İşletme Birimi Başkanı Rajeev Venkayya, firmanın Japonya’da sürdürülebilir ve süratli bir aşı tedariki için hükümet ve bakanlıkla iş birliğini sürdürdüğünü belirterek "Moderna ve Novavax ile çalışmayı tercih ettik ki her ikisi de gelecek vadediyor." ifadesini kullandı.

Sözleşme kapsamında, mRNA-1273 aşı adayının dağıtılması öncesinde Japonya'da mevzuata yönelik gerekli işlemler yapılacak.

Moderna da Takeda’ya aşının son halini temin ederek firmanın kalkınmasına destek verecek.

Japonya Sağlık Bakanlığı, aşının etkili olabilmesi için ülkede 25 milyon kişiye, iki doz uygulanacağını açıkladı.

Japonya'da hükümet, İngiliz AstraZeneca ve ABD'li Pfizer üretimi Kovid-19 aşılarının başarılı olması halinde bu firmalardan 120 milyon doz temin edilmesi için anlaşmıştı.

Öte yandan Takeda şirketi, ABD’li Novavax’ın aşı adayının Japonya'da üretilmesi ve satılması için de hazırlık yaptığını açıkladı.


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