Japon bilim insanları Covid-19'a iyi gelen meyveyi açıkladı

Covid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları dünya genelinde sürerken, Japon bilim insanları virüsle mücadelede umut olabilecek bir bilimsel çalışmaya imza attı. Ülkenin Kashihara kentindeki Nara Tıp Üniversitesi'nden bir araştırma grubu, hamsterlar üzerinde yapılan deneylerin Trabzon hurmasından elde edilen tanen maddesinin Covid-19'dan enfekte olma veya ciddi semptomlar geliştirme ihtimalini düşürdüğünü ortaya koydu. Sonuçları İngiltere'deki Scientific Reports dergisinin 8 Aralık tarihli dijital versiyonunda yayınlanan çalışma kapsamında hamsterların ağız boşluğuna Trabzon hurmasından elde edilen tanen maddesi içeren bir bileşiği uygulayan araştırmacılar, maddeyi almayan hamsterların akciğerlerinde 3 gün içinde yüksek oranda viral yük ve zatürre belirtisi tespit etti. Trabzon hurmasından elde edilen tanen bileşiği enjekte edilen hamsterların akciğerlerinde ise düşük viral yoğunluk gözlenirken, verem belirtisine rastlanmadı.



Enfeksiyon riskini de azaltıyor

Ayrıca Trabzon hurmasından elde edilen tanen maddesi verilen hamsterları 30 dakika boyunca Covid-19 virüsü taşıyan hamsterlarla aynı kafese koyan uzmanlar, 1 haftanın ardından yapılan testlerde maddeyi alan hamsterların ciğerlerinde virüse rastlamadı. Bulguların deneyde kullanılan bileşiğin Covid-19'dan enfekte olma veya şiddetli semptomlar geliştirme ihtimalini düşürdüğünü ortaya koyduğunu belirten uzmanlar, buna rağmen insanlar üzerindeki klinik testlerin önem taşıdığının ve daha fazla deneye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.



Her derde deva

Aslen Çin ve Japonya'da yetişen ve ülkemizde "cennet meyvesi" ya da "cennet hurması" olarak da bilinen meyvenin içerdiği zengin A, C, B1, B2 ve B3 vitaminleri, karbonhidrat, fosfor, protein, kalsiyum, demir, sodyum, selüloz, potasyum ve magnezyum nedeniyle kalp hastalıkları, kanser gibi ciddi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterdiği belirtiliyor. Bitkilerden elde edilen açık sarı-kahverengi toz, pul ya da süngersi kütle halindeki biçimsiz maddeler olan tanenler ise bitkilerin kök, odun, kabuk, yaprak ve meyvelerinde bulunuyor.

Trabzon Hurmasının faydaları nelerdir?

Trabzon hurması güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidan özelliği sayesinde serbest radikallerin oluşumunu engelleyerek kanser oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Cennet hurması, vücudun normal bağışıklık sisteminin fonksiyonuna katkıda bulunur. Bu yönüyle Trabzon hurması, kişinin, viral veya bakteri kaynaklı enfeksiyonlardan korunmasına katkı sağlar.

Cennet hurmasının içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller, vücudun enerji metabolizmasına katkıda bulunur. Bu bağlamda değerlendirildiğinde Trabzon hurması önemli bir enerji kaynağıdır. Enerji metabolizmasını destekleyerek yorgunluk, stres ve bitkinlikle savaşır. Enerji metabolizmasını desteklemesi sayesinde kış mevsiminin rahat geçirilmesine yardımcı olur.

Vücudun dirençli olmasına katkı sağlar.

Trabzon hurması içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde göz sağlığına katkıda bulunur.

Vücudun ihtiyacı olan C vitamininin büyük çoğunluğunu karşılar. Önemli bir C vitamini deposu olan Trabzon hurması vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir.

Enfeksiyonlara karşı vücudu korurken, enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur.

Saç ve cilt sağlığını destekler, saçların düzenli uzamasına yardımcı olurken saç dökülmelere karşı etkilidir. Trabzon hurmasının yapraklarının kaynatılmasıyla elde edilen su, saç ve cilt bakımında kullanıldığında cildin ve saçın parlaklığını, canlılığını kazanmasına yardımcı olur.

Zengin lif kaynağı olan cennet hurması, mide ve bağırsak sağlığını destekler. Kabızlığa ve ishale iyi gelir. Özellikle on iki parmak bağırsağında problem olanların tüketmesi faydalı olabilir. İltihaplı bağırsak hastalıklarının tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir. Gastrit ve ülsere bağlı gelişen semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Trabzon hurması diyet listelerinde sıklıkla tercih edilir. Bu yönüyle Trabzon hurmasının kilo vermeye yardımcı olan besinlerden olduğu söylenebilir.

İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde kalp ve damar sağlığını destekler. Kardiyovasküler hastalık riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

Beslenme planı içerisinde düzenli olarak kullanıldığı zaman cinsel sağlığı olumlu yönde destekler.

Hemoroid tedavisinde etkilidir. Hemoroid yaralarında görülen aşırı kanamaların durdurulmasına yardımcı olur.

Kandaki şeker seviyesini yükseltir. Ancak içerisinde yüksek miktarda karbonhidrat da bulunduğu için diyabet hastasıysanız cennet hurmasını tüketirken günlük tüketim miktarına dikkat etmelisiniz. Trabzon hurmasının yanında bir porsiyon süt ve yoğurt tüketilmelidir.

Zengin A vitamini sayesinde yaşlanmaya bağlı gelişen etkileri azaltır. A vitamini bağ dokudaki kolajen üretimini destekleyen vitaminlerden olduğu için Trabzon hurması, doku onarımında, kemiklerin gelişiminde, kıkırdak sağlığında ve hücrelerin yenilenmesinde de aktif rol oynar.

Cennet hurması potasyum açısından zengindir. İçeriğinde bulunan potasyumun damar genişletici özelliği vardır. Bu sayede kan basıncını düzenlemeye yardımcı olurken damar sağlığını da destekler. Eğer düşük tansiyon sahibiyseniz bu meyveyi tüketirken tüketim miktarında aşırıya kaçmayınız.

Düşük sodyum seviyeleri sayesinde hipertansiyon hastalarının tüketebileceği meyvelerdendir.

İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde metabolizmanın normal fonksiyonunu destekler.

Cennet hurması vücuttaki toksik maddelerle mücadele ederek karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur. Ancak tüketiminde aşırıya kaçılması karaciğer yağlanmasına neden olabilir.

1 adet Trabzon hurması kaç kalori?

100 gram cennet hurması: 73 kalori. 1 adet orta (80 g) cennet hurması: 58 kalori. 1 adet Trabzon cennet hurması: 118 kalori