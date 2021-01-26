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Dünya Janet Yellen onayı aldı
Dünya

Janet Yellen onayı aldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Hazine Bakanlığı'na aday gösterdiği eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'a onay çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 03:00:00 -
Janet Yellen onayı aldı

Senato Genel Kuruluna yapılan oylamada, 84 senatör Yellen'ın Hazine Bakanı olması için "evet" oyu verirken, 15 senatör "hayır" oyu kullandı.

Böylece Yellen, ABD tarihinde Hazine Bakanlığı görevine gelen ilk kadın oldu.

Yellen, cuma günü de ABD Senatosu Finans Komitesinden onay almıştı.

Tecrübeli bir ekonomist olan Yellen, 2014'te Fed'in ilk kadın başkanı olmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Yellen'ı yeniden Fed başkanlığına aday göstermemesiyle söz konusu göreve 2018'de Jerome Powell atanmıştı.

Yellen, Senatonun Finans Komitesinde 19 Ocak'ta yaptığı konuşmada, Hazine Bakanlığı görevine atamasının onaylanması halinde kentlerde ve kırsal bölgelerde yaşayan Amerikalı işçilerin ihtiyaçlarına ve rekabetçi bir ekonomiye sahip olmaya odaklanacağını belirtmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında daha fazla desteğe ihtiyaç olacağını vurgulayan Yellen, "Tarihi düşük seviyelerdeki faiz oranlarıyla yapabileceğimiz en akıllıca şey büyük oynamak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan, Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı Didem Nişancı eşlik edecek.

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