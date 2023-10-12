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Yerel ‘Jandarmayım’ dedi! Yakayı ele verdi
Yerel

‘Jandarmayım’ dedi! Yakayı ele verdi

Yeniakit Publisher
2023-10-12 12:44:00 -
‘Jandarmayım’ dedi! Yakayı ele verdi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde kendini 'jandarma' olarak tanıtıp, Döndü Ayaz'ı (70) para ve altınlarını alarak dolandıran Doğan İriç (23), tutuklandı.

Olay, 10 Ekim'de saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Karıncalık köyünde meydana geldi. Döndü Ayaz'ı cep telefonuyla arayan Doğan İriç, kendini 'jandarma' olarak tanıttı. Bir süre sonra adrese gelen şüpheli, Ayaz'ın ölümlü bir olaya karıştığını, evindeki altın ile paraların seri numaralarını kontrol edeceğini söyledi. İriç, 8 çeyrek altın, 2 yarım altın, 600 euro ve 6 bin lirayı alıp, uzaklaştı. Daha sonra durumdan şüphelenen Ayaz, jandarmaya ihbarda bulundu.

JANDARMANIN TAKİBİNE TAKILDI

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat birimleri ve Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan takip sonucu Doğan İriç, Adana'ya kaçarken Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay beldesinde otobüste yakalandı. İriç'in üzerinde yapılan aramada, 770 euro, 13 bin 480 TL ve 3 dolar ele geçirildi. İriç, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen İriç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(DHA)

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