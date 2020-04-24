  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarma ekiplerinin Esenyurt’ta gerçekleştirdikleri operasyonda, uyuşturucu madde imal etmek üzere İstanbul’a getirilen 302 bin 122 adet hap ele geçirildi.

2020-04-24 09:38:25 -
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarma ekiplerinin Esenyurt’ta gerçekleştirdikleri operasyonda, uyuşturucu madde imal etmek üzere İstanbul’a getirilen 302 bin 122 adet hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla; yasa dışı yollarla temin ettikleri hapları, etken maddesini kullanarak uyuşturucu madde imal etmek üzere çeşitli yollarla İstanbul’a getiren H.İ.Ç. ve M.K. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonlarda; eczanelerde satılan ve yaygın olarak kullanılan 302 bin 122 adet hap ele geçirildi.


Jandarma ekiplerince yapılan araştırma ve fiziki takip ile başta “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” ile “Terör Örgütü Propagandası Yapmaktan” çok sayıda suç kayıtlarının bulunan H.İ.Ç. ve M.K. isimli şüphelilerin Esenyurt’ta bulunan 2 ayrı adresi kullandıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların ikamet ettiği bölge ve kullandıkları geçiş güzergahlarını tutan Jandarma ekipleri, şüphelilerin değişik zamanlarda, kullandıkları adreslere, araçlarından indirdikleri çok sayıda koliyi taşıdıklarını belirledi.



Metamfetamin yapımında kullanacaklardı


Eş zamanlı operasyon için düğmeye basan jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; eczanelerde satılan ve yaygın olarak kullanılan 302 bin 122 adet hap ele geçirildi. Şüphelilerin halkın sağlığı için kullanılacak ilaçların içeriğinde bulunan etken maddeyi birtakım kimyasallarla ayrıştırarak uyuşturucu madde (Metamfetamin) üretecekleri ortaya çıktı. Yakalanan H.İ.Ç. ve M.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı oldukları kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı