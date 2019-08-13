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Jandarmadan şehit piyade er Özcan’ın ailesine bayram ziyareti

Batman’ın Beşiri ilçesinde jandarma teşkilatı mensupları kurban bayramı nedeniyle, şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

13 Ağustos 2019 Salı 14:29
Jandarmadan şehit piyade er Özcan’ın ailesine bayram ziyareti

Batman’ın Beşiri ilçesinde jandarma teşkilatı mensupları kurban bayramı nedeniyle, şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret etti.


Batman’ın Beşiri ilçesinde, jandarma teşkilatı mensupları kurban bayramı dolayısıyla, şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret etti. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Günlü ve jandarma personeli, ziyaretlerinde şehit yakınları ve gazilerin bayramını tebrik edip, teşkilat olarak her zaman yanlarında olmanın gayreti içerisinde olduklarına vurgu yaptı. Ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Günlü ve jandarma personeli, herhangi bir isteklerinin olup olmadığını sorduktan sonra çeşitli hediyeleri Özcan ailesine takdim etti. Şehit piyade er Nihat Özcan’ın kardeşi Şeyhmus Özcan, Nihat’ın şehit olduğu günden beri bayram nedir bilmediklerini söyledi. Özcan, "Allah bütün şehitlerin mekanını cennet etsin. Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. Zor bir acı, dayanılacak gibi değil ama yapılacak bir şey yok. Allah’tan geldi, Allah’a gitti. Vatan sağ olsun" diye konuştu.


Tek düşüncesinin vatan, bayrak ve millet olduğunu vurgulayan Özcan, "Gurur derseniz büyük gurur. İçimizdeki yara hiçbir zaman dinmiyor. 25 yıl olmuş hala biz her sabah uyandığımızda, kapıyı her açtığımızda Nihat gelecek diye bekliyoruz. Ziyaretlerinden dolayı kıymetli komutanlarımıza teşekkür ederiz. Devletimizin her zaman şehit ailelerinin ve gazilerimizin yanında olduğunu her türlü sıkıntılarını çözme ve isteklerini karşılama konusunda hazır olduğunu biliyoruz bu da bize geç veriyor" diye konuştu.


İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Günlü ise şehit yakınlarına sabır diledi. Günlü, “Türkiye Cumhuriyetinin ebedi varlığını devam ettirmek, milli birliğini ve bölünmez bütünlüğünü korumak amacıyla, canlarını seve seve veren kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin çok değerli yakınları bizim için kutsal birer emanettir. Tüm şehitlerimizin acılarını paylaşıyoruz. Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 14:29
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