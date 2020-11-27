  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Jandarmadan şehit kabirlerine bakım
Aktüel

Jandarmadan şehit kabirlerine bakım

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:59:19 -
Jandarmadan şehit kabirlerine bakım

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma şehit mezarlarını ziyarete ederek bakımlarını yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı İçme Köyü mezarlığında naaşları bulunan şehit Jandarma Üsteğmen Ali Çalışkan ile Piyade Astsubay Çavuş Sebat Gür'ün kabirlerini ziyaret ederek etrafını temizledi.

Ekipler, ziyaretleri esnasında kabirlerde asılı duran ve rüzgardan zarar gördüğü değerlendirilen Türk bayraklarını da yeniliyor.

Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz hizmet veren jandarmanın sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında şehit kabirlerinin bakımına yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Yunan adaları Türkleşecek" deyip açıkladı: Böyle giderse sonumuz Ermeniler gibi olacak

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan Yunan Casus Savvas Kalenderidis, çok yakın bir zamanda Yunan adalarının Türk..
Alenen duyurdular... Dünyanın haber beklediği firma büyük aşı skandalını itiraf etti!
Korona Virüs

Alenen duyurdular... Dünyanın haber beklediği firma büyük aşı skandalını itiraf etti!

AstraZenaca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği ve koronavirüse karşı yüzde 90 koruma sağladığı belirtilen yeni tip koronavirüs (Kovid-..
Çin'den dünyayı sarsan koronavirüs açıklaması
Dünya

Çin'den dünyayı sarsan koronavirüs açıklaması

Çin devlet medyası, koronavirüsün Wuhan'dan önce İspanya ve İtalya'da görüldüğünü belirterek, virüsün Çin'e dondurulmuş gıdalar içerisinde g..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay