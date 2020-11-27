Jandarmadan şehit kabirlerine bakım
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma şehit mezarlarını ziyarete ederek bakımlarını yapıyor.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı İçme Köyü mezarlığında naaşları bulunan şehit Jandarma Üsteğmen Ali Çalışkan ile Piyade Astsubay Çavuş Sebat Gür'ün kabirlerini ziyaret ederek etrafını temizledi.
Ekipler, ziyaretleri esnasında kabirlerde asılı duran ve rüzgardan zarar gördüğü değerlendirilen Türk bayraklarını da yeniliyor.
Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz hizmet veren jandarmanın sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında şehit kabirlerinin bakımına yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.