0553 313 94 23

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı

Çorum İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

27 Ağustos 2019 Salı 13:25
Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı

Çorum İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Çatak köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler G.T. ve M.B. adlı şahısları arazide dedektörle arama yaparken suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tayland'da yemin krizi
    1. Tayland'da yemin krizi
    2. İzmir merkezli 4 ilde "torbacı"..
    3. Oppo'da üst düzey atamalar
    4. Cep telefonu almaya gelip, sadaka..
    5. Hırslı olmak avantaj mı dezavantaj mı?
    6. ABD’ye anlam yüklü mesaj! Erdoğan ve..
    7. Aydın'da 127 düzensiz göçmen yakalandı
    8. ’’Azospermi hastaları da bebek sahibi..
    9. "Urartu Müzesi" 9 yıl sonra yeni..
    10. İranlı vekillerden Ruhani'ye Trump'la..
    11. Kızılay'dan 'suç duyurusu' açıklaması
    12. "Balyoz'da kumpas" davası
    13. Fenerbahçe'de ayrılık! Tecrübeli file..
    14. İŞKUR MEB alımları MEB İŞKUR danışma..
    15. Darıca Belediyesi’nden hurda sandal..
    16. TSO, logo tasarım yarışması..
    17. Basketbol: Atlas Challenge Turnuvası
    18. Gezgin arıcılık için mobil kovan
    19. Başkan Sayan Ahlat Avrasya Kültür..
    20. Yaş üzüm alımları sürüyor
    21. Mahalleye dönüşen orman köylerinde..
    22. Ricardo Quaresma'ya Süper Lig'den iki..
    23. Sivas’ta parklar yenileniyor
    24. Antalya’da metruk binada yangın
    25. Galatasaray Spor Kulübü Denetim..
    26. Başpehlivan babanın basketçi oğlunun..
    27. Kırşehir AEÜ’si mükemmellik ödülüne..
    28. Bebeği emzirmeden kesme sürecine dikkat
    29. Türk Kızılaydan İçişleri Bakanlığının..
    30. Alanyasporlu Sural’ın öldüğü kazada..
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’