Jandarmadan İstanbul'da kurban satış ve kesim yerlerine denetim

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca kurban satış ve kesim yerlerine yönelik denetim yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş, Jandarma Trafik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin katılımıyla Sancaktepe'de bulunan kurban satış ve kesim yerleri denetlendi.

Çalışma kapsamında ekipler, kurban pazarlarındaki besicilere ve ziyaretçilere maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları uyarısısında bulundu. Ekipler, ayrıca besicileri dolandırıcılık olaylarına karşı uyararak, sahte paranın nasıl anlaşıldığına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Jandarma ekipleri, satıcılara yanlarında fazla para bulundurmamaları ve paranın tamamını almadan kurbanlık hayvanları alıcılara teslim etmemelerini istedi.

Kurban kesim yerlerini de denetleyen Jandarma ekipleri, pandemi tedbirleri kapsamında kasaplara ve vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulundu. Ekipler, kesimhanelerdeki yığılmaların önlenmesi için vatandaşların, kesim randevularına uymalarını istedi.

Jandarma Trafik Timleri de araç hareketliliğinin yoğun olduğu kurban satış yerlerindeki trafik akışının sağlanması ve araç parklarının düzenli bir şekilde yapılması için diğer ekiplere destek verdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, kurban satıcılarının aldıkları paraların sahte olup olmadıklarını anlamak için kontrol ettikleri görüldü.

- Denetimler bayram boyunca devam edecek

İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul genelinde 4692 personelin katılımıyla denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği ve izin verilen alanların dışında kurban kesimine müsaade edilmeyeceği belirtildi.