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Aktüel Jandarma'dan İstanbul'da koronavirüs denetimi
Aktüel

Jandarma'dan İstanbul'da koronavirüs denetimi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:29:48 -
Jandarma'dan İstanbul'da koronavirüs denetimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid19) önlemleri kapsamında Çekmeköy'de denetim yaptı.

Jandarma ekipleri, sorumluluk bölgesinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu işletmelerde denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Çekmeköy Ömerli Mahallesi'ndeki lokanta, kahvehane, pastane, berber, fırın gibi işletmelerde Jandarma Asayiş Timlerince denetim ve kontroller yapıldı.

Denetimlerde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgelerinde belirtilen hususlara vatandaşlar ve işletmelerin uyup uymadığı, sosyal mesafe ve maske kullanımı zorunluluğuna riayet edilip edilmediği kontrol edili.

Denetimlerde vatandaşların belirtilen kurallara uyduğu görüldü.

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