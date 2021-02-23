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Gündem

Jandarmadan Iğdır'da PKK'ya darbe!

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 22:43:00 -
Jandarmadan Iğdır'da PKK'ya darbe!

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne malzeme ve finansman sağlamak suçundan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile dijital materyaller ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece "PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan 8 şüpheli tutuklandı.

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