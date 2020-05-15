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Jandarmadan etil alkol operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 bin 543 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 09:36:27 -
Jandarmadan etil alkol operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 bin 543 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak bandrolsüz alkol ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda Edremit ilçesinde bandrolsüz alkol ticareti yaptığı tespit edilen A.K.’nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 bin 543 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında işlemlere başlanıldı.

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