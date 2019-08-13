Jandarmadan drone ile sıkı denetim Bursa İl Jandarma Komutanlığı, son zamanlarda meydana gelen otobüs yangınlarıyla ilgili drone ile denetim yaptı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, son zamanlarda meydana gelen otobüs yangınlarıyla ilgili drone ile denetim yaptı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son zamanlarda meydana gelen otobüs yangınları ve kazaları önlemek amacıyla drone ile denetim yaptı. Yeni otoban üzerinde havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Ayrıca son dönemlerde meydana gelen otobüs yangınlarına karşı özellikle otobüslere hassasiyet gösterilerek yangın tüpleri kontrol edildi, sürücü ve yolcular uyarıldı.

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