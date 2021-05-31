Jandarmadan dolandırıcılara karşı uyarı

yeniakit.com.tr Ankara

Dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi için vatandaşların da bireysel önlem almaları konusunda sık sık uyarılarda bulunan Jandarma Genel Komutanlığı, geçmişte meydana gelen olaylardan da örnekler vererek seyyar satıcılara karşı duyarlı olunmasını istedi.

Dolandırıcılık olaylarının önlenmesi için vatandaşlar tarafından alınabilecek bireysel önlemler:

• Köylere gelen yabancı veya şüpheli şahısların derhal ilgili güvenlik birimine ihbar edilmelidir.

• Dolandırıcılık yapan şahıslar, genellikle seyyar satıcılık ve pazarlamacılık yaparak bu suçu işlemektedirler. Bu nedenle, vatandaşlar, seyyar satıcılardan ve yabancı şahıslardan yapacakları alışverişlerde, bu durumu dikkate almalıdırlar.

• Geçmişte gerçekleşen bazı dolandırıcılık olaylarında, özellikle hayvan alım satımlarında, erkeğin evde bulunmadığı saatlerde gelen yabancı şahısların, kocalarıyla anlaştıkları şeklinde, kadınları kandırdıkları ve bu şekilde hayvanları götürerek dolandırdıkları görülmüştür. Bu nedenle, özellikle kadınlar, evde yalnız olduklarında yapacakları alış verişlerde benzer olayların gerçekleşebileceğini dikkate almalıdırlar.

• Fal bakmak bahanesi ile evlere gelen yabancı kişilerin konutlara alınmamalı ve ilgili güvenlik birimine bildirilmelidir.

• Para akışının yoğun olduğu maaş veya benzer ödemelerin yapıldığı günlerde bankaların, bankamatik cihazlarının, kuyumcuların ve döviz bürolarının bulunduğu yerlerde daha dikkatli olunmalıdır.

Bankamatik ve kredi kartı dolandırıcılığına karşı alınabilecek bireysel önlemler:

• Bankamatik ve kredi kartınızın bağlı olduğu bankanın müşteri ilişkileri biriminin telefonlarını ajandanıza veya cep telefonunuza kaydedin.

• Bankamatik ve kredi kartınızın kaybolması veya çalınması halinde vakit geçirmeden bankanızı arayıp iptal ettirin.

• Kredi kartınızı kullandıktan sonra geri almayı unutmayın.

• Kredi kartı ile yaptığınız alışverişlerden sonra alındı belgesinin müşteri nüshasını alıp saklayın ve aylık ekstrelerinizle karşılaştırın.

• Geçici dahi olsa kartlarınızı hiç kimseye vermeyin.

• Kartlarınızın şifresini hiçbir şekilde banka yetkilisi olsa bile kimseye söylemeyin.

• Şifrenizin başkaları tarafından öğrenildiğini düşünüyorsanız değiştirin.

• İnternetden kredi kartı kullanarak alışveriş yapmayın veya alışveriş yapacağınız sitenin güvenli olduğundan emin olun.

• Yeni bankamatik ve kredi kartınız size belirtildiği zamana kadar ulaşmaz ise ilgili bankayı arayıp kartınızın durumunu sorun.

• Kart ve ekstrelerinizin geleceği adresin doğruluğundan emin olun.

• ATM’lerde işlem yaparken tanımadığınız kişilerden yardım talep etmeyin.

• İnternet ortamında asıl kredi kartı bilgileri yerine Sanal Kredi Kartı oluşturarak sanal kredi kartı bilgileri ile internet ortamında alışveriş yapın.

• Gerek asıl kredi kartı ve gerekse sanal kredi kartlarınızın mail order ve internet kullanımına kapalı olmasına dikkat edin. (Kullanacağınız zaman internetten aktivite edebilirsiniz)

• Aylık olarak kart ekstrelerinizi kontrol edin, dolandırıcılar vatandaşlarımızın hissetmemesi için küçük miktarlarda aylık düzenli olarak çekim işlemi yapmaktadırlar.

• Sosyal mühendislik (Telefon yoluyla, sahte e-posta) dolandırıcılığına karşı dikkatli olun.