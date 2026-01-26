Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev alım: 3 bin 635 subay ve astsubay alınacak

Güvenlik birimlerinin personel ihtiyacını karşılamak amacıyla büyük bir istihdam hamlesi başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 3 bin 395 sözleşmeli astsubay alımı yapılırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise 200 astsubay ve 40 sözleşmeli subay temin edilecek.

Toplamda 3 bin 635 personelin alınacağı dev kadroda, jandarmadan ikmale, denizcilikten bilgi teknolojilerine kadar pek çok farklı branşta kontenjan ayrıldı.

KADIN VE ERKEK KONTENJANLARI BELİRLENDİ

Jandarma Genel Komutanlığı için eğitim alacak 3 bin 395 astsubayın 3 bin 164’ü erkek, 231’i ise kadın adaylardan seçilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde ise güverte, makine ve idari branşlarda görev yapacak 200 astsubay (180 erkek, 20 kadın) ile 40 sözleşmeli subay (33 erkek, 7 kadın) istihdam edilecek. Adaylar jandarma, istihkam, muhabere ve maliye gibi kritik birimlerde görev alacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular bugünden itibaren, 9 Şubat 2026 saat 23.59'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr", "www.sg.gov.tr" "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.