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Ekonomi Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na Muvazzaf/Sözleşmeli subay alınacak
Ekonomi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na Muvazzaf/Sözleşmeli subay alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’nda eğitim-öğretim görecek ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda istihdam edilmek üzere muvazzaf/sözleşmeli subay alınacak. Adaylar başvurularını 17-28 Şubat’ta e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 12:45:00 -
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na Muvazzaf/Sözleşmeli subay alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruda, “Temine yönelik detaylar; www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr adreslerinde yer alan “2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu” ve “2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiştir” denildi.

Adaylar başvurularını sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapabilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular ise dikkate alınmayacak.

Başvurular, 17 Şubat 2021 günü başlayıp, 28 Şubat 2021 günü saat 23:59’da sona erecek.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecek.

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