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Aktüel Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden "Terör ve Medya" paneli
Aktüel

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden "Terör ve Medya" paneli

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:26:14 -
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden "Terör ve Medya" paneli

ANKARA (AA) - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü tarafından "Terör ve Medya" paneli düzenlendi.

Akademinin Beytepe yerleşkesindeki Serdar Köksoy Amfisi B Salonu'nda düzenlenen panele, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, Jandarma Albay Dr. Mehmet Kaplan ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Yıldırım konuşmacı olarak katıldı.

Paneli, Akademi Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut, Akademi Başkan Yardımcısı ve Dekanı Prof. Dr. İsmail Demircioğlu ile akademi personeli salonda, öğrenciler ise video konferans yöntemiyle takip etti.

Kaplan sunumunda, kolluk açısından medyayla ilişkilerin zorunluluğu, terörle mücadele açısından medya, jandarmanın medyayla ilişkileri konularına değindi.

"Medya ve terörizm" başlığında sunum yapan Avşar ise terör örgütlerinin medyayı hangi amaçlarla kullandığı, devlet kurumlarının medyadan beklentileri ve medyanın terör olaylarına yer verme nedenlerine ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Yıldırım da "İnternet çağında medya ve terör: terörizm ve sosyal medya" başlığında yaptığı sunumda, yeni medya araçlarının sunduğu imkan ve riskleri anlattı, terör örgütlerinin sosyal medya kullanımından örnekler verdi.

Sunumlarının ardından panelistler, soruları cevapladı.

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