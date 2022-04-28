Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alıyor
Jandarma Genel Komutanlığına (9) sözleşmeli bilişim personeli [Yazılım Geliştirme Uzmanı (7), Elektronik Haberleşme ve Güvenlik Uzmanı (2)(erkek veya kadın)] temin edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular, 28 Nisan – 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.
Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacak olan ‘‘Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru İlan Metni” nde belirtilmiştir.
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ
a. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı; Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı İncek/Çankaya/ANKARA
TEL : (0312) 464 4836
Faks: (0312) 464 4848
b. Resmi İnternet Adresleri:
(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr
(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr
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