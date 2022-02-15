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Aktüel Jandarma uyuşturucuya geçit vermedi
Aktüel

Jandarma uyuşturucuya geçit vermedi

Jandarma Genel Komutanlığı 4 ilde gerçekleştirdiği operasyonla 358 Kg toz esrar ve 2Kg eroin ele geçirirken 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 23:26:00 -
Jandarma uyuşturucuya geçit vermedi

 yeniakit  Ankara 

Jandarma Genel Komutanlığı Diyarbakır, Iğdır, Ankara ve Van’da il jandarma komutanlıklarınca uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Diyarbakır, Iğdır, Ankara ve Van’da il jandarma komutanlıklarınca uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, “Diyarbakır, Iğdır, Ankara ve Van İl Jandarma Komutanlıklarımızca yapılan uyuşturucu operasyonlarında; 358 kg. toz esrar ve 2 kg. eroin ele geçirilerek olaylarla alakalı toplam 12 şüpheli yakalanmıştır” denildi.

 

Bir diğer paylaşımda ise Mehmetçiğin çocuk ve hayvan sevgisi bir arada anlatıldı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ile Hozat Kaymakamlığı koordinesinde, “Hayvan Dostu Okullar Projesi” kapsamında, kedi ve köpekler için kulübeler yapılarak okul bahçelerine yerleştirildiği anlatıldı. Öğrencilerle Mehmetçiğin paylaşıldığı görüntüler büyük ilgi gördü.

 

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