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Gündem Jandarma tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı
Gündem

Jandarma tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda 100’lerce sikke ve obje ele geçirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 13:38:00 -
Jandarma tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı

 Yeni Akit  Ankara 

Jandarma Genel Komutanlığı tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda, çeşitli dönemlere ait 100’lerce sikke ve obje ele geçirdi. 

Genel Komutanlığın resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi.  Açıklamada Kırklareli, Eskişehir ve Kırşehir il jandarma komutanlıklarının gerçekleştirdiği operasyonlarda 8 şüphelinin yakalandığını belirterek ele geçirilen tarihi eserlerin yanı sıra kaçakçılara ait olduğu belirtilen silah ve tüfekler de olduğu kaydedildi. Jandarma Genel Komutanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “Kırklareli, Eskişehir ve Kırşehir İl Jandarma Komutanlıklarımızca yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında çeşitli dönemlere ait;

511 sikke,

 112 obje,

6 tabanca,

Koyu onay işareti3 muhtelif ebatlarda tüfek ve çok sayıda tarihi eser ele geçirilerek toplam 8 şüpheli yakalanmıştır.

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