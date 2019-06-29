Jandarma subay alımı 2019 şartları neler?

Jandarma subay alımı şartları 2019 nelerdir? 2019 Jandarma subay alımı ön başvuruları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından yayınlanan son duyuruya göre 220 erkek subay öğrenci alınacak. JGSA'dan yapılan bilgilendirmede, 220 erkek subay adayı öğrenci alımı için ön başvuru işlemler 1 Temmuz tarihinde başlıyor. Peki Jandarma subay alımı şartları 2019 nelerdir?

Jandarma subay alımı şartları 2019?

a. Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Ön başvurular, 01 Temmuz 2019 günü başlayıp, 26 Temmuz 2019 günü saat 17:00’de sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.