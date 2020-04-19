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Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan hayvanları unutmadı.

2020-04-19 19:20:32 -
Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan hayvanları unutmadı.



İl Jandarma ekipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte, hayvan sever vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendirerek sokak hayvanlarını tek tek besliyor. Jandarma ekipleri, vatandaşların yaşadıkları bölgede yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü her konuda 156 ihbar hattını arayabileceklerini belirtiyor.

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