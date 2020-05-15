Jandarma sokağa çıkamayan 6 bin 137 kişiye destek sağladı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca son 1 ayda "Vefa Sosyal Destek Grubu" personeli tarafından sokağa çıkamayan 6 bin 137 kişiye istekleri doğrultusunda çeşitli konularda destek sağlanarak, ihtiyaçları karşılandı. Yasak ve kurallara uymayan 946 kişiye toplam 804 bin 138 lira idari para cezası uygulandı.

Balıkesir Jandarma Komutanlığı (Covid-19) korona virüsün bulaşmasını engellemek maksadıyla alınan tedbirler kapsamında son 1 ayda genelge ve talimatlara aykırı hareket edenlere yönelik; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayıp eve dönmesi yönündeki ikazlara rağmen evine dönmeyen 468 şahsa 291 bin 488 lira, umuma açık iş yerlerinde alınması gereken tedbirlere uymayan 23 şahsa 31 bin 80 lira, sahil bantları, piknik ve mesire alanı yasağına uymayan 168 şahsa 81 bin 234 lira, sosyal mesafe yasağına uymayan 215 şahsa 198 bin 358 lira, toplu taşıma araçlarında uyması gereken tedbirlere uymayan ticari araç sahibi 15 kişiye 22 bin 428 lira, Hıfzıssıhha Kanununa aykırı hareket eden 57 şahsa 179 bin 550 TL idari para cezası uygulanmış olup son bir ayda toplam 946 şahsa 804 bin 138 TL idari ceza uygulandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirilmesine aralıksız olarak devam edildiği açıklandı.