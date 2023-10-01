Jandarma mahsur kalan göçmenleri kurtardı

Olay, Yazı Mahallesi Değirmenbükü mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz yolu ile Bodrum açıklarından Rodos Adası'na götürülmek üzere yola çıkartılan düzensiz göçmenler Datça Yazı Mahallesi Değirmenbülü mevkiine getirildi. Düzensiz göçmenleri bölgeye bırakan kişi yada kişiler bölgeden uzaklaşırken, içlerinde yaşlı ve çocukların bulunduğu 15 kişi mahsur kaldı. Yapılan ihbar üzerine düzensiz göçmenlerin olduğu bölgeye ilk olarak Datça Mahalli Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) ulaştı. Sahil Güvenlik ekiplerin denizdeki şiddetli dalga nedeniyle ulaşım sağlayamadığının öğrenildiği bölgede Datça MAG-AME ve jandarma ekipleri düzensiz göçmenleri kurtararak ilçe merkezine getirmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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