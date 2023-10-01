  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Jandarma mahsur kalan göçmenleri kurtardı
Yaşam

Jandarma mahsur kalan göçmenleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-10-01 03:14:00 -

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen olayda içlerinde yaşlı ve çocukların bulunduğu 15 düzensiz göçmen Değirmenbükü mevkiinde mahsur kaldı. Mahsur kalan düzensiz göçmenler Datça MAG-AME ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Yazı Mahallesi Değirmenbükü mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz yolu ile Bodrum açıklarından Rodos Adası'na götürülmek üzere yola çıkartılan düzensiz göçmenler Datça Yazı Mahallesi Değirmenbülü mevkiine getirildi. Düzensiz göçmenleri bölgeye bırakan kişi yada kişiler bölgeden uzaklaşırken, içlerinde yaşlı ve çocukların bulunduğu 15 kişi mahsur kaldı. Yapılan ihbar üzerine düzensiz göçmenlerin olduğu bölgeye ilk olarak Datça Mahalli Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) ulaştı. Sahil Güvenlik ekiplerin denizdeki şiddetli dalga nedeniyle ulaşım sağlayamadığının öğrenildiği bölgede Datça MAG-AME ve jandarma ekipleri düzensiz göçmenleri kurtararak ilçe merkezine getirmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Göçmen kuşların sonbahar yolculuğu
Göçmen kuşların sonbahar yolculuğu

Yaşam

Göçmen kuşların sonbahar yolculuğu


ÖNE ÇIKAN VİDEO

43 kaçak göçmen kurtarıldı
43 kaçak göçmen kurtarıldı

Gündem

43 kaçak göçmen kurtarıldı

Polisin dur ihtarına uymayan göçmen kaçakçılarının kötü sonu!
Polisin dur ihtarına uymayan göçmen kaçakçılarının kötü sonu!

Gündem

Polisin dur ihtarına uymayan göçmen kaçakçılarının kötü sonu!

Edirne'de 'düzensiz göçmen' denetimi: 41 kişi yakalandı
Edirne'de 'düzensiz göçmen' denetimi: 41 kişi yakalandı

Yerel

Edirne'de 'düzensiz göçmen' denetimi: 41 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon: Gözaltılar var!
Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon: Gözaltılar var!

Aktüel

Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon: Gözaltılar var!

Papa Franciscus'tan Avrupa'ya göçmen çağrısı
Papa Franciscus'tan Avrupa'ya göçmen çağrısı

Dünya

Papa Franciscus'tan Avrupa'ya göçmen çağrısı

Fethiye’de 29 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye’de 29 düzensiz göçmen yakalandı

Ekonomi

Fethiye’de 29 düzensiz göçmen yakalandı

12 düzensiz göçmeni kaçırmaya adam şüpheli tutuklandı
12 düzensiz göçmeni kaçırmaya adam şüpheli tutuklandı

Yerel

12 düzensiz göçmeni kaçırmaya adam şüpheli tutuklandı

Göçmen kuşların mola noktası: Ekşisu
Göçmen kuşların mola noktası: Ekşisu

Yaşam

Göçmen kuşların mola noktası: Ekşisu

Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı
Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Dünya

Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

121 kaçak göçmen yakalandı
121 kaçak göçmen yakalandı

Yerel

121 kaçak göçmen yakalandı

Polonya'dan göçmen düşmanlığı
Polonya'dan göçmen düşmanlığı

Dünya

Polonya'dan göçmen düşmanlığı

Aydın’da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yerel

Aydın’da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Akdeniz açıklarında can pazarı! Libya Sahil Güvenliği göçmen botunu kasten devirdi
Akdeniz açıklarında can pazarı! Libya Sahil Güvenliği göçmen botunu kasten devirdi

Dünya

Akdeniz açıklarında can pazarı! Libya Sahil Güvenliği göçmen botunu kasten devirdi

Bu da Fransızların Ümit Özdağ'ı... Ülkedeki tahtakurusunu göçmenlere bağladı
Bu da Fransızların Ümit Özdağ'ı... Ülkedeki tahtakurusunu göçmenlere bağladı

Dünya

Bu da Fransızların Ümit Özdağ'ı... Ülkedeki tahtakurusunu göçmenlere bağladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23