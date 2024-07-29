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Aktüel Jandarma göz açtırmıyor! Patlayıcı madde ile imha edildi
Aktüel

Jandarma göz açtırmıyor! Patlayıcı madde ile imha edildi

Yeniakit Publisher
2024-07-29 21:22:00 -
Jandarma göz açtırmıyor! Patlayıcı madde ile imha edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde jandarma ekiplerinin tespit ederek operasyon düzenlediği kaçak kömür ocağı Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde ile imha edildi. Kaçak ocaktan 22 metre ray ile 2 ton kömür ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kilimli ilçesi kırsalında tespit ettikleri kaçak kömür ocağına bugün operasyon düzenledi. Sahibi de belirlenen kaçak ocağa yapılan operasyonda 2 ton kömür ile 22 metre ray ele geçirildi.

OCAK SAHİBİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

TTK ekipleri tarafından patlayıcı madde ile imha edilen ocakta ele geçirilen malzemeler ise Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ocak sahibi hakkında işlem başlatıldı. Ocak girişinin ağaçlar arasında olduğu ve içinde demiryolunun uzandığı görüldü. 

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