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Gündem Jandarma Genel Komutanlığı’ndan uyarı: Mesaj eklerini açmayın
Gündem

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan uyarı: Mesaj eklerini açmayın

Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından tanımadığınız kişilerden gelen mesajlardaki eklerini açmayın uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 14:02:00 - 2021-05-27 14:06:51
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan uyarı: Mesaj eklerini açmayın

 Yeni Akit / Ankara 

Son yıllarda giderek artan kişisel bilgi hırsızlıkları dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından vatandaşları bir kez daha uyardı.

Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Tanımadığınız kişilerden gelen mesajlardaki ekleri açmayın. Bu ekler kişisel bilgilerinizin çalınmasına neden olacak zararlı yazılım içerebilir” denildi.

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