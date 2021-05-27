Jandarma Genel Komutanlığı’ndan uyarı: Mesaj eklerini açmayın
Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından tanımadığınız kişilerden gelen mesajlardaki eklerini açmayın uyarısında bulundu.
Yeni Akit / Ankara
Son yıllarda giderek artan kişisel bilgi hırsızlıkları dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından vatandaşları bir kez daha uyardı.
Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Tanımadığınız kişilerden gelen mesajlardaki ekleri açmayın. Bu ekler kişisel bilgilerinizin çalınmasına neden olacak zararlı yazılım içerebilir” denildi.