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Dünya Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'Sedat Peker' açıklaması
Dünya

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'Sedat Peker' açıklaması

Yurt dışında bulunan Sedat Peker'in sosyal medyada yayınlanan iddiaları hakkında açıklamada bulunan Jandarma Genel Komutanlığı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 01:45:00 -
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'Sedat Peker' açıklaması

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medyadan bazı ithamlar içeren bir video paylaşan Sedat Peker'in iddialarını yalanladı.

Jandarma Genel Komutanlığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Suç örgütü lideri ve halen yurt dışında kaçak olarak bulunan S.P. isimli şahsın sosyal medya hesaplarından 6 Mayıs 2021 günü yayımlanan videolar ile bazı internet sitelerinde; Yeldana Kahraman isimli Kırgız ya da Kazak Uyruklu bir kadının jandarmaya giderek Tolga Ağar'ı şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ise ölü bulunduğu' şeklinde haberler yer almıştır. Yeldana Kahraman isimli kadının, jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır.

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