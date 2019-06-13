Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş ek sınav ne zaman? Sözleşmeli uzman erbaş alımı ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş alımı 2019. 2019-1 Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş alımı son dakika ek sınav duyurusu yayınladı.Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvurular alınmış ve Sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir.

Sözleşmeli uzman erbaş alımı ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş alımı 2019. 2019-1 Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş alımı son dakika ek sınav duyurusu yayınladı. Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvurular alınmış ve Sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir. Sınavlar sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır. Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yayımlanacaktır. Adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden takip etmeleri gerekmektedir.

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