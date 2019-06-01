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Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı… Yeni ATAK kendine hayran bıraktı

Atak helikopteri için hazırlanan video klip, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Türkiye tarafından üretilen Atak savaş ve taaruz helikopteri dosta güven düşmana korku saldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 07:40
Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı… Yeni ATAK kendine hayran bıraktı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterine yeni katılan J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopteri için hazırlanan video klip, komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"Karanlığın üzerine güneş gibi doğarız"

Jandarma Genel Komutanlığı'nın twitter hesabından, "Envanterimize yeni katılarak gücümüze güç katan, J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopterimiz ile karanlığın üstüne güneş gibi doğmaya hazırız" başlığıyla yayınlanan klipte, Atak helikopterinin havadaki görüntülerine yer verildi. AA'nın haberine göre paylaşılan klip, çok sayıda beğeni aldı ve takipçiler tarafından paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 07:40
  1. son dakika
  2. Milli helikopter Atak
  3. Atakın yeni versiyonu
  4. Yeni Atak J-1526 Kanuni
  5. Milli gurur Atak

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