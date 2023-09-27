  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Jandarma ekipleri kadınları bilgilendirdi
Yerel

Jandarma ekipleri kadınları bilgilendirdi

Yeniakit Publisher
2023-09-27 11:44:00 -
Jandarma ekipleri kadınları bilgilendirdi

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki bir incir işletmesinde çalışan 450 kadına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri, İncirliova ilçesindeki bir incir işletmesinde çalışan 450 kadına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesini anlatarak, bilgilendirmelerde bulundu. Öte yandan UYUMA isimli uygulama hakkında bilgiler veren ekipler kadınlardan gelen soruları cevaplandırdı.

Kauçuk fabrikasında çıkan yangın geceyi aydınlattı
Kauçuk fabrikasında çıkan yangın geceyi aydınlattı

Yerel

Kauçuk fabrikasında çıkan yangın geceyi aydınlattı

Yeşil Sol Parti'nin adı değişti! PKK yapsaydınız da insanların kafası karışmasaydı
Yeşil Sol Parti'nin adı değişti! PKK yapsaydınız da insanların kafası karışmasaydı

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeşil Sol Parti'nin adı değişti! PKK yapsaydınız da insanların kafası karışmasaydı

Aydınlık’tan Soylu’ya destek
Aydınlık’tan Soylu’ya destek

Gündem

Aydınlık’tan Soylu’ya destek

Aydın’da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yerel

Aydın’da 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23