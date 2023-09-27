Jandarma ekipleri kadınları bilgilendirdi
Aydın'ın İncirliova ilçesindeki bir incir işletmesinde çalışan 450 kadına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri, İncirliova ilçesindeki bir incir işletmesinde çalışan 450 kadına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesini anlatarak, bilgilendirmelerde bulundu. Öte yandan UYUMA isimli uygulama hakkında bilgiler veren ekipler kadınlardan gelen soruları cevaplandırdı.
Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Yeşil Sol Parti'nin adı değişti! PKK yapsaydınız da insanların kafası karışmasaydı