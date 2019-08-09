0553 313 94 23

Jandarma ekipleri bayram tatiline çıkan sürücüleri uyardı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi yolculuk yapan sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:15
Jandarma ekipleri bayram tatiline çıkan sürücüleri uyardı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi yolculuk yapan sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.


Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’un talimatı ile Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı önünde gerçekleştirilen uygulamada Jandarma Asayiş Şube Müdürü Yüzbaşı Gökhan Türköz, jandarma trafik timleri ve jandarma ekipleri, durdurdukları araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülere emniyet kemerinin önemi, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması, trafik kurallarına uyulması konusunda önemli bilgiler verildi.


Sürücülere aynı zamanda jandarma ekiplerince ‘Kemerin Ses Getirsin’ projesi anlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ot yangını korkuttu
    1. Ot yangını korkuttu
    2. Zabıtadan bayram öncesi patlayıcı..
    3. Kurban eti 1 gün bekletilmeli
    4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    5. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    6. Kocaeli’de Gürcistanlı genç plastik..
    7. Çad'da silahlı çatışma: 37 kişi öldü
    8. Bayramda oruç tutulur mu? Zilhicce..
    9. Siemens SINAMICS G120X, suyun ve..
    10. Amed Sportif Faaliyetler’den açıklama
    11. Rusya, ABD'li elçiyi bakanlığa çağırdı
    12. ‘Perinçekçi subaylar’ tartışması..
    13. Kurbanlıkların bakımını mahkumlar..
    14. 'Maden firmasına izin verilmesi için..
    15. Iğdır'da bal hasadı başladı
    16. Manisa’da 120 litre sahte içki ele..
    17. Sivas Belediyespor, Manisa’yı 1-0 yendi
    18. Avşar, ilçe gezilerine devam ediyor
    19. Manisa’da ender görülen ’Mekik..
    20. Manisa’da 376. kısa dönem erler yemin..
    21. STSO, ‘Kadın ve Çevre’ konulu panel..
    22. TİKA’dan Bangladeş’te engellilere destek
    23. Kadınlar Teşrik Tekbiri getirir mi?
    24. Tokat’ta bayramın ilk 2 günü toplu..
    25. “Otobüslerde ‘imdat kapısı’ acilen..
    26. Bakan Kurum deprem bölgesini ziyaret..
    27. Malezya'dan Goldman Sachs'a suç..
    28. Biberonda bulunan sütle kedi..
    29. Selim Özdemir, Sivas Belediyespor’da
    30. Afganistan’da Muhsin Yazıcıoğlu..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!