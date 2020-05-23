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Jandarma, çiftçilere ÇKS belgelerini sordu

Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan çalışmalarda, Keşan’ın köylerinde uygulamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 17:17:55 -
Jandarma, çiftçilere ÇKS belgelerini sordu

Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan çalışmalarda, Keşan’ın köylerinde uygulamalarda bulundu. Jandarma ekipleri kısıtlamalar sırasında tarlarına gitmek için dışarı çıkan çiftçilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve izin belgelerini sordu.


Keşan’a bağlı 45 köy ve yollarında kurulan uygulama noktalarında ve devriyeler halinde denetimlerde bulunan ekipler, köylere girerek 4 gün boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması için incelemelerde bulundu.


Tarlalarına çalışmaya giden çiftçileri durduran ekipler, çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu belirten belgeleri ve dışarı çıkmak için gerekli izinlerini sordu. Jandarma, aynı zamanda kimlik kontrolünde de bulundu. Belgeleri olmayan çiftçileri yanlarında bulundurmaları yönünde bulunan jandarma, köylerden Keşan merkezine alışveriş yapmak için araçlarıyla gitmeye çalışan kişileri de geri çevirdi.


Aynı zamanda yaptıkları devriyeler ile köylere de giren jandarma ekipleri, buralarda da vatandaşların sokağa çıkmaması yönünde uyardı

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