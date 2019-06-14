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Jandarma alımları 2019 uzman erbaş ek sınav tarihi

Jandarma uzman erbaş alımı 2019 başvuru formu. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesinde çalışmak isteyen binlerce uzman erbaş adayı, Jandarma alımları 2019 uzman erbaş ek sınav tarihini merak ediyordu. Yeni askerlik sisteminin hayata geçmesiyle birlikte TSK’da son dakika terhisleri olacak. Askeriyedeki personel açığının kapatılması için yeni alımların yapılacağı açıklandı. Peki Jandarma alımları son dakika haberlerine göre, jandarma uzman erbaş alımı ek sınav ne zaman?

14 Haziran 2019 Cuma 12:23
Jandarma alımları 2019 uzman erbaş ek sınav tarihi

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesinde çalışmak isteyen binlerce uzman erbaş adayı, Jandarma alımları 2019 uzman erbaş ek sınav tarihini merak ediyordu. Yeni askerlik sisteminin hayata geçmesiyle birlikte TSK’da son dakika terhisleri olacak. Askeryedeki personel açığının kapatılması için yeni alımların yapılacağı açıklandı. Peki Jandarma alımları son dakika haberlerine göre, jandarma uzman erbaş alımı ek sınav ne zaman? 

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 40 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağını duyurmuştu. Geçen mart ayında alım başlatılan uzman erbaş alımlarında ek sınav yapılacağı açıkllandı. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 40 bin sözleşmeli uzman erbaşı değerlendirmeye tabii tutacaktı ancak yayımlanan duyuruda yeni detay açıklandı. Sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak için 40 bin adayın 06 - 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında sınavları gerçekleşmişti. Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınava çağırılmayan adayları müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlandı.Böylelikle ek sınav müjdesini vermiş oldu. 

Jandarma uzman erbaş ek sınav ne zaman yapılacak?

Buna göre Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) sözleşmeli uzman erbaş alımı kapsamında tüm adayları ek sınava davet edecek. "Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvurular alınmış ve Sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir. Sınavlar sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır. Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yayımlanacaktır. Adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:23
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