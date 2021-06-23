Jamie Vardy kimdir? Jamie Vardy kaç yaşında? Jamie Vardy hayatı biyografisi

Jamie Richard Vardy 11 Ocak 1987 tarihinde İngiltere Sheffield’de doğdu. Santrfor mevkisinde İngiliz millî futbolcudur. Premier League takımlarından Leicester City'de forma giymektedir.

16 yaşında Sheffield Wednesday'den kovulduktan sonra, kariyerine Stocksbridge Park Steels'de 2007 yılında başladı. Üç yıl boyunca bu takımda oynadıktan sonra, 2010 yılında Northern Premier League takımlarından Halifax Town'a transfer oldu. Oradaki ilk sezonunda 26 gol attı ve takımın oyuncuları tarafından "Yılın Oyuncusu" seçildi. Ağustos 2011'de Conference Premier takımlarından Fleetwood Town'a transfer oldu ve bu takımıyla ilk sezonunda 31 gol atarak hem takımının ligde şampiyon olup bir üst lige yükselmesinde çok önemli bir katkısı oldu, hem de ligde gol kralı oldu. Takımda ise "Yılın Oyuncusu" ödülünü kazandı.

Jamie Richard Vardy hangi takımlarda oynadı?

Vardy, Mayıs 2012'de EFL Championship takımlarından Leicester City'ye 1 milyon £ karşılığında transfer oldu ve Leicester, 2014 yılında Premier League'ye yükseldi. 2015-16 sezonunda, Premier League'de üst üste 11 maçta gol atarak Ruud van Nistelrooy'un rekorunu kırdı ve hem Premier League Yılın Futbolcusu, hem de Futbol Yazarları Derneği Yılın Futbolcusu ödüllerini kazandı. Vardy, millî formayı ilk kez Haziran 2015'te giydi ve UEFA Euro 2016'da da mücadele etti.

Jamie Vardy sapkın LGBT’lilerin sözde renklerinin olduğu direği yerle bir etmişti. İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Leicester City, deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 mağlup etmişti. Maçın son dakikalarında heyecan son seviyeye çıkarken, Leicester City'nin milli oyuncusu Jamie Vardy, 90. dakikada attığı gol sonrası LGBT bayrağını kırarak yerle bir etmişti.