James Jeffrey’nin Başdanışmanından PKK açıklaması: Çağdışı ve bir terör örgütü!

ABD eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Başdanışmanı Albay Rich Outzen, terör örgütü PKK'yı kınamasına ilişkin açıklama yaptı. PKK'nın Kürtleri temsil etmediğini vurgulayan Ouetzen, "PKK yanlısı Twitter trolleri, yapabiliyorsanız nefret ve cahillikle dolu eleştiriler dışında bu gerçekleri çürütün" ifadelerini kullandı.

ABD eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Başdanışmanı Albay Rich Outzen, terör örgütü PKK'yı kınamasına ilişkin açıklama yaptı.

Outzen'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Bazıları PKK'yı neden kınadığımı merak ediyor. Bu durumun ancak birisinin Kürt karşıtı olması, Türk hükümeti tarafını tercih etmesi veya Kürt gerçeklerinden habersiz olması durumunda gerçekleşebileceğini düşünüyor.

Pek çok Kürt ile tanıştım ve onların misafirperverliği ve nezaketini bizzat gördüm. PKK onları temsil etmiyor. Kürtler, kendi aralarındaki farklı dilsel, bölgesel, tarihi ve siyasi kimlikleri görmezden gelen bu grupla ilişkilendirilmekten daha iyisini hak ediyorlar.

Soranlarınızı cevaplamak için buraya biraz olayın arka planına dair bir şeyler eklemek istiyorum. Başlangıç olarak, komünizmin, Stalinizmin, Maoizmin ve bunların türetilmiş ideolojilerinin kötü ve felaket olduğuna inanıyorum.

Ayrıca Kürt halklarının demokratik haklar için mücadelelerinin mevcut ulus devletlerde demokratik yollarla yapması gerektiğine inanıyorum. İlerlemek için zor bir yol, ama sağlam bir yol. Bu cephede son 30 yılda kesinlikle ilerleme var. PKK'ya gelince... Çağdışı ve bir terör örgütü. Kürtler, Suriye ve Türkiye'deki bombalı araç saldırılarında, öğretmen sivilleri katletmekte uzmanlaşmış bir gruptan daha iyisini hak ediyor.

IKBY’nin kontrolünü ele geçirmeye çalışan diğer Kürtlere zulmeden ve saldıran; çocukları silah altına alan ve kontrol ettiği bölgelerde yerel halklara baskı yapan, kökleri Maoizme dayanan aşırı solcu ideolojiyi destekleyen, çok büyük çapta uyuşturucu ve suç ağını yöneten bu gruptan fazlasını hak ediyor Kürtler.

Bölgesel bir analist olarak yalnızca PKK'ya odaklanmıyorum, ancak bu ABD politikası için önemli bir konudur. PKK, bölgede daha iyi bir gelecek için bir yapı taşı değil. PKK yanlısı Twitter trolleri, yapabiliyorsanız nefret ve cahillikle dolu eleştiriler dışında bu gerçekleri çürütün.