‘Jakuzi iftiracısı’ CHP beslemesi

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim sürecinde kampanya direktörlüğünü yürüten ve “Sancaktepe Belediyesi binasında ‘jakuzi’ olduğu” iftirasını atarak ‘çamur at izi kalsın’ taktiği uygulayan Necati Özkan’ın CHP’li belediyelerden nemalandığı ortaya çıktı. Topçu subay olarak görev yaptığı TSK’dan Marksist-Leninist görüşlerinden dolayı re’sen emekli edilen ve DEM’in desteğiyle kazanılan göstermelik başarıyı İmamoğlu’na mâl etmek için ‘Kahramanın Yolculuğu’ isimli bir kitap da yazan Özkan’ın reklam şirketinin, CHP’li belediyelerden ballı ihaleler aldığı öğrenildi.

20 milyonu kapmış

2003 yılında 100 bin TL sermaye ile kurulan Necati-Pelin Özkan çiftine ait Öykü Reklam Hizmetleri LTD şirketine başta İBB iştirakleri olmak üzere CHP’li belediyelerden toplamda 19 milyon 567 bin 405 TL ödeme yapıldığı belirlendi. Emekli bir asker iken zenginlerin kalesi olarak bilinen Akmerkez’de 2 milyon 650 bin dolara, 1050 metrekarelik bir kat alacak kadar semiren Necati Özkan’ın ablası Suna Gürsoy da Çankaya Belediye Meclis Üyesi adayı olarak CHP’li belediyelerdeki rant pastasından payını almaya çalıştı. AK Partili eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün belediyedeki makamına jakuzi yaptırdığı iftirasını atacak kadar alçalan İmamoğlu’nun reklamcısı Özkan’ın aldığı ballı ihaleler şöyle:

• Öykü Reklam ortaklarından Özkan, İmamoğlu’na yakınlığı sayesinde biri 490 bin diğeri 220 bin olmak üzere İBB iştiraki Bimtaş Boğaziçi Peyzaj A.Ş.’den toplam 710 bin lira değerinde iki ihale kaptı.

• Özkan’ın, “tanıtım ve araştırma” adı altında Maltepe Belediyesi’nden 9 milyon liralık iki ihale aldığı belirlendi.

• 100 bin lira sermayeli firmasıyla devasa ihaleler almayı başaran Özkan, 2021 ve 2022 yılında ise CHP’nin eline olan Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden de 9 milyon lirayı aşkın bedelli iki ihale kaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekrem’in reklamcısına paslanan ihaleler CHP’deki rantı gözler önüne sererken, “jakuziyi bırak da ballı ihaleleri anlat” soruları soruldu.