0553 313 94 23
impression

Jailson, olaylı derbi sonrası konuştu! 'Ömrümde ilk defa...'

Olaylı derbide Faslı futbolcu Belhanda'ya attığı tokat sonrası Galatasaraylı futbolcuların linç etmek istediği Fenerbahçeli Jailson, dergi gecesi yaşanan tatsız olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu

04 Kasım 2018 Pazar 12:47
Jailson, olaylı derbi sonrası konuştu! 'Ömrümde ilk defa...'

Sezon başında Fenerbahçe'nin, Josef De Souza'nın boşluğunu doldurmak için kadrosuna kattığı Brezilyalı Jailson Marques, Galatasaray derbisinde hem takımına beraberliği getiren golü atmış hem de maç sonunda yaşanan olaylarda başrolü oynamıştı.

Sarı-Kırmızılılar'dan Belhanda'nın, Soldado ile yaşadığı itişme sırasında Faslı oyuncuya tokat atan Jailson, ev sahibi ekibin oyuncularının hedefi olmuş ve koşarak sahayı terk etmişti.

Yaşananlar sırasında boğazında ciddi izler meydana geldiği öğrenilen Sambacı, çarpıcı açıklamalar yaptı. Olaylı derbi sonrası tecrübeli orta saha oyuncusu, "Adeta boğazlandım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Aralarında yedeklerin de bulunduğu Galatasaraylı futbolcular üzerime yürüdü" dedi.

"Golüme sevinemiyorum"

"O an çok zor durumdaydım. Kendimi kurtarmak için koşarak soyunma odasına yöneldim. Ancak bu şekilde ellerinden kurtuldum. Attığım gole bile sevinemiyorum" diyen Jailson, hayatını kaybeden Koray Şener isimli taraftar için de, "Onun ölümüne çok üzüldük. Böyle bir ortamda mücadele ettik. 2-0'dan maçı 2-2'ye getirmemiz çok önemliydi. Belki de galibiyeti kaçırdık. Gördüğüm kırmızı kartla ilgili ise yorum yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 12:47
  1. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
  2. Jailson Marques
  3. Olaylı derbi
  4. derbide çıkan olaylar
  5. derbi sonrası ilk kez konuştu

YORUM YAZ

  • Ali bulutAli bulut18 dk önce
    Onu tokadi atarken düşüneceksin ucuz kurtardın yinede
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Araştırma görevlisi eşini bıçaklayan üniversiteli kadın gözaltına alındı
  1. Araştırma görevlisi eşini bıçaklayan..
  2. Vergide haksız kazanç operasyonu!..
  3. Suriye’ye dönen 20 mülteci rejim..
  4. Renk cümbüşü yaşanan Yedigöller'e..
  5. Öğretim görevlisi alan giriş sınavı
  6. Milli İHA'lar tarafından kullanılacak!..
  7. İstanbul Havalimanı'na otobüsler..
  8. Elektrikli süpürgenin fişini çekerken..
  9. Jailson, olaylı derbi sonrası konuştu!..
  10. Altın hesapları 40 milyar liraya dayandı
  11. İhracatçılara pasaport kolaylığı
  12. Akhisarspor fırsatı kaçırdı! 1-1
  13. Sanayiciye bedelsiz arsa tahsisinden..
  14. Milli İHA'larda yerli haberleşme..
  15. Bakandan "haksız fiyat artışı"..
  16. Eren Derdiyok'un fişi çekildi!
  17. Vassel Ankaragücü için geldi!
  18. Cumhurbaşkanlığı adaylığını Muharrem..
  19. Filipinler’de 6.0 şiddetinde deprem..
  20. Felahetpişe: Kaşıkçı olayında Türkiye..
Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
Hacettepe’de sapkın derse soruşturma

Günün Karikatürü

3 Kasım 2018
Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti